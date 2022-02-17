"Був дуже здивований": у Києві поліція покарала зухвалого порушника ПДР завдяки відео у Мережі

"Був дуже здивований": у Києві поліція покарала зухвалого порушника ПДР завдяки відео у Мережі

Поліцейські кажуть, чоловік був дуже здивований.

У Києві поліція розшукала та покарала водія BMW завдяки відео, яке поширили у Мережі. Чоловік об'їхав затор по зеленій зоні, яка розподіляє транспортні потоки.

Про це 17 лютого повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграду і потрапив на відеореєстратор автівки, яка їхала поруч.

Патрульні встановили особу порушника і місце його перебування. Вони винесли на киянина постанову за ч. 2 ст. 122 - Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині КУпАП. Водія оштрафували на 510 гривень.

Поліцейські кажуть, чоловік був дуже здивований.

Нагадаємо, що у Києві можуть злетіти ціни на таксі. Водії оголосили страйк і вимагають підняти тарифи.

Патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва

У Києві водій на BMW вигадав, як об'їхати затор

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