"Був дуже здивований": у Києві поліція покарала зухвалого порушника ПДР завдяки відео у Мережі

Поліцейські кажуть, чоловік був дуже здивований.
У Києві поліція розшукала та покарала водія BMW завдяки відео, яке поширили у Мережі. Чоловік об'їхав затор по зеленій зоні, яка розподіляє транспортні потоки.
Про це 17 лютого повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.
Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграду і потрапив на відеореєстратор автівки, яка їхала поруч.
Патрульні встановили особу порушника і місце його перебування. Вони винесли на киянина постанову за ч. 2 ст. 122 - Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині КУпАП. Водія оштрафували на 510 гривень.
Поліцейські кажуть, чоловік був дуже здивований.
Нагадаємо, що у Києві можуть злетіти ціни на таксі. Водії оголосили страйк і вимагають підняти тарифи.
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