Буревій накоїв лиха у Києві: виявлено близько 600 пошкоджених дерев (фото)

Через негоду та сильні пориви вітру в Києві станом на цей момент виявлено 592 повалених або пошкоджених дерева. На ліквідацію наслідків буревію задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників.

Про це повідомляє КО "Київзеленбуд".

До аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" наразі надійшло 78 дзвінків від киян про повалені або пошкоджені дерева. Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку. Великі гілки та стовбури розкряжовують на місці.

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" відпрацювали 15 виїздів із ліквідації наслідків шквального вітру. На семи локаціях прибрали повалені дерева, на восьми – аварійні конструкції (металеві елементи балконів, фасадів, дахів будинків тощо). Ліквідація наслідків негоди триває.

"Вкотре закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами", - просять у КМДА.

У Києві постраждали і люди, і автівки / Фото: Патрульна поліція Києва

Прості правила безпеки від патрульної поліції Києва

Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю;

не лишайтеся осторонь тих, хто потрапив у біду, адже наступного разу допомога може знадобитися саме вам;

у разі потреби звертайтеся на лінію 112.

Деревопад у Києві / Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці двоє загиблих – це чоловіки віком 65 і 35 років, сім мешканців отримали травми й переломи.

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