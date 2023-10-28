Буревій накоїв лиха у Києві: виявлено близько 600 пошкоджених дерев (фото)

В столиці лютує негода, будьте уважні та обережні.
Через негоду та сильні пориви вітру в Києві станом на цей момент виявлено 592 повалених або пошкоджених дерева. На ліквідацію наслідків буревію задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників.
Про це повідомляє КО "Київзеленбуд".
До аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" наразі надійшло 78 дзвінків від киян про повалені або пошкоджені дерева. Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку. Великі гілки та стовбури розкряжовують на місці.
Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" відпрацювали 15 виїздів із ліквідації наслідків шквального вітру. На семи локаціях прибрали повалені дерева, на восьми – аварійні конструкції (металеві елементи балконів, фасадів, дахів будинків тощо). Ліквідація наслідків негоди триває.
"Вкотре закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами", - просять у КМДА.
Прості правила безпеки від патрульної поліції Києва
- Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю;
- не лишайтеся осторонь тих, хто потрапив у біду, адже наступного разу допомога може знадобитися саме вам;
- у разі потреби звертайтеся на лінію 112.
Нагадаємо, через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці двоє загиблих – це чоловіки віком 65 і 35 років, сім мешканців отримали травми й переломи.
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