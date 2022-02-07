Було родзинкою міста: на набережній Вишгорода вандали розтрощили різнокольорове піаніно (фото)

Місцеві мешканці припускають, що це справа рук шукачів металу, адже з музичного інструмента повитягували все начиння.
На набережній Вишгорода, що біля Києва, вандали розтрощили різнокольорове піаніно.
Останнім часом музичний інструмент став місцевим арт-об’єктом, біля нього із задоволенням фотографувалися і, навіть, грали на ньому.
Про це написали у спільноті Вишгорода.
"Одну з наймузичніших та найвідвідуваніших родзинок міста – зруйновано…Дякуємо людям, які встановили цю красу… І дуже не дякуємо тим – хто зробив з цією красою отаке", – йдеться у повідомленні.
У коментарях місцеві мешканці припускають, що це справа рук шукачів металу, адже з музичного інструмента повитягували все начиння.
Нагадаємо, під Києвом двоє молодиків напідпитку пошкодили пам'ятний хрест між селами Плоске та Гоголів.
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