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Було родзинкою міста: на набережній Вишгорода вандали розтрощили різнокольорове піаніно (фото)

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Фото: Життя міста Вишгород / ©
Фото: Життя міста Вишгород / ©
Фото: Життя міста Вишгород / ©

Місцеві мешканці припускають, що це справа рук шукачів металу, адже з музичного інструмента повитягували все начиння.

На набережній Вишгорода, що біля Києва, вандали розтрощили різнокольорове піаніно.

Останнім часом музичний інструмент став місцевим арт-об’єктом, біля нього із задоволенням фотографувалися і, навіть, грали на ньому.

Про це написали у спільноті Вишгорода.

"Одну з наймузичніших та найвідвідуваніших родзинок міста – зруйновано…Дякуємо людям, які встановили цю красу… І дуже не дякуємо тим – хто зробив з цією красою отаке", – йдеться у повідомленні.

У коментарях місцеві мешканці припускають, що це справа рук шукачів металу, адже з музичного інструмента повитягували все начиння.

Нагадаємо, під Києвом двоє молодиків напідпитку пошкодили пам'ятний хрест між селами Плоске та Гоголів.

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