"Були лічені секунди": у МВС показали нацгвардійця, який збив ракету, що летіла на Київ

Олексій – стрілець-зенітник бригади "Буревій". Під час атаки РФ на столицю він не розгубився і вправно знищив російську ракету.

У МВС показали нацгвардійця, який під час атаки РФ надранок 21 березня, збив російську крилату ракету, що прямувала на Київ.

Бійця звуть Олексій. Він – стрілець-зенітник бригади "Буревій". У складі мобільної вогневої групи боєць разом з побратимами захищає українські міста під час ворожих атак з повітря.

Стрілець-зенітник Олексій, який вправно збив російську ракету

"Я вибіг на позицію. Оцінивши обстановку, виявив ціль візуально в тепловізійний приціл, провів її захоплення та здійснив пуск ракети. На все у мене було буквально лічені секунди. ", — розповів Олексій. Проте після пуску через якусь мить хлопець побачив, як ракета вибухнула

Дякуємо Олексію та іншим оборонцям українського неба за захист.

Нагадаємо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Сили та засоби ППО над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема і балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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