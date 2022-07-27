"Бульбулятори", баблери і трубки: у Києві митники вилучили тисячі девайсів для куріння (фото)

У Києві митники викрили підприємців, які намагалися ввезти чотири тисячі пристроїв для куріння без декларування.

У 24 ящиках були скляні бонги-"бульбулятор", баблери, портативні випарювачі-вапорайзери, мініатюрні трубки для куріння travel pipe, самокрутки, тощо.

Про це повідомили в Київській митниці.

За документами, на адресу запорізьких підприємців надійшов вантаж китайського виробника – 96 коробів з виробами для куріння. Однак під час митного огляду вантажу київські митники виявили, що підприємець насправді переміщує на 24 ящики товару більше, ніж зазначено у товаросупровідних документах.

За фактом недекларування товарів Київською митницею стосовно порушника складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Девайси для куріння вилучено до винесення судом рішення у справі.

Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Нагадаємо, у Києві сталася моторошна ДТП на Набережному шосе, що у Печерському районі столиці. Авто спалахнуло, жінку деблокували рятувальники.

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