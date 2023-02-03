"Була змушена пройти до укриття": очільниця Єврокомісії розповіла, як її у Києві застала тривога

3 лютого Урсула фон дер Ляєн прибула на пошту, що на Майдані Незалежності, аби обміняти старі лампочки на світлодіодні.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час перебування на Майдані Незалежності у Києві була змушена пройти до укриття через оголошену масштабну повітряну тривогу.

Про це європейська політикиня повідомила на пресконференції після саміту Україна-ЄС у Києві.

Президентка ЄК розповіла, що вдень 3 лютого вона прибула на пошту, що на Майдані Незалежності, аби обміняти старі лампочки на світлодіодні. Там її разом із колегами застала повітряна тривога. Через ракетну небезпеку вони спустилися до укриття.

"Це демонструє реальність кожного дня, воєнну реальність, яку ви переживаєте тут знову і знову. І якщо був необхідний живий доказ того, що Росія зазнає величезного стратегічного провалу, а Україна витримує та будує свій шлях до Європейського Союзу, то це той факт, що ми - тут, для участі у 24-му саміті Україна - Європейський Союз, в умовах війни, та ми будуємо, обговорюємо, розвиваємо майбутнє України в ЄС", - сказала президентка Єврокомісії.

Together, we are bringing light to Ukraine!⁰

Ukrainians can exchange their old bulbs at the post office for energy-efficient LED bulbs.



The EU is gladly providing 35 million of them.



Every kW of energy saved is precious to counter Russia's energy war. pic.twitter.com/dkKpSRH6yv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023

Повітряні тривоги за 3 лютого

Нагадаємо, впродовж 3 лютогт в Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через активність тактичної авіації у Білорусі. Перший раз сирени лунали вранці. Тоді о 10:05 з аеродрому "Мачулищі" злетів російський розвідувальний літак А-50У. Згодом, о 10:24 здійнявся російський МіГ-31К, який є потенційним носієм балістичних ракет "Кинджал".

Вдруге масштабна тривоа охопила усі регіони післ обіду. Моніторингова група "Беларуські Гаюн" о 16:31 повідомила про злет МіГ-31К ВКС РФ.

Ольга Стефанішина про саміт Україна-ЄС у Києві: ключові питання зустрічі і просування євроінтеграції

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