"Була на 6 місяці вагітності": внаслідок атаки дрону на будинок в Києві загинуло молоде подружжя

Російські війська вбили молоду родину і ще ненароджену дитину.

У Києві внаслідок атаки дрону на житловий будинок загинуло молоде подружжя, яке очікувало на народження дитини.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Внаслідок удару іранським дроном по житловому будинку загинула молода родина киян. Богдану та Вікторії було по 34 роки", - повідомив він.

За повідомленням свідків, пара чекала на дитину. Вікторія була на 6 місяці вагітності і збиралася у грудні йти у декрет.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про смерть молодої пари. Загалом, за його словами, під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців.

"Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності. росія — країна-терорист!", - написав Кличко.

Атака на житловий будинов у столиці України

У понеділок зранку, 17 жовтня, російські війська вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, під завалами було чути голоси людей, яких намагалися врятувати.

Врезультаті надзвичайникам вдалося врятувати 19 людей.

На жаль, з-під завалів будинку дістали тіло жінки.

Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 12:44 кількість осіб, які загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3.

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