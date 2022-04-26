"Буквально викорінили": Кличко показав епічне відео демонтажу радянського монумента в Києві

У Києві під вечір 26 квітня із труднощами вдалося демонтувати радянську скульптуру двох робітників біля Арки дружби народів, встановлену у 80-х роках як символ возз'єднання України з Росією.

Не минулося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру цього монумента намагалися підійняти.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, опублікувавши відповідне відео.

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"Друзі! Не без зусиль, але радянську скульптуру двох робітників (символ возз’єднання України та росії) під вечір таки демонтували", – повідомив мер.

"Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто", – додав Кличко.

Проте фахівці знайшли вихід – спиляли основу самого пам’ятника. Буквально викорінили і зняли скульптуру.

"Так ми повинні вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої землі!" – додав столичний голова.

Нагадаємо, Кличко анонсував перейменування Арки дружби народів, окрім того, її підсвітять кольорами українського прапора.

У Києві демонтують пам'ятник російському та українському робітникам

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