"Буквально викорінили": Кличко показав епічне відео демонтажу радянського монумента в Києві

У Києві під вечір 26 квітня із труднощами вдалося демонтувати радянську скульптуру двох робітників біля Арки дружби народів, встановлену у 80-х роках як символ возз'єднання України з Росією.
Не минулося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру цього монумента намагалися підійняти.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, опублікувавши відповідне відео.
"Друзі! Не без зусиль, але радянську скульптуру двох робітників (символ возз’єднання України та росії) під вечір таки демонтували", – повідомив мер.
"Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто", – додав Кличко.
Проте фахівці знайшли вихід – спиляли основу самого пам’ятника. Буквально викорінили і зняли скульптуру.
"Так ми повинні вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої землі!" – додав столичний голова.
Нагадаємо, Кличко анонсував перейменування Арки дружби народів, окрім того, її підсвітять кольорами українського прапора.
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