Будуватимуть тунель: у Києві вулицю Набережно-Рибальську перекриють на три місяці (фото)

Будуватимуть тунель: у Києві вулицю Набережно-Рибальську перекриють на три місяці (фото)

Тунель з’єднає водний канал ЖК Rybalsky з річкою Дніпро.

У Києві на три місяці обмежать рух по вулиці Набережно-Рибальській – тут стартувало будівництво тунелю, що з’єднає водний канал ЖК Rybalsky з річкою Дніпро.

Про це повідомляє "Хмарочос" з посиланням на інформацію забудовника ЖК Rybalsky – SAGA Development.

Спорудження тунелю під вулицею Набережно-Рибальською розпочалося 14 лютого – це фінальний етап будівництва системи протічних каналів житлового комплексу Rybalsky.

Будівництво триватиме три місяці. На час робіт рух вулицею Набережно-Рибальською обмежать:

до 31 березня перекриють частину дороги у бік Контрактової площі;

до 15 травня перекриють частину дороги у бік Північного мосту.

Забудовник запевнив, що має дозволи на будівництво, а обмеження руху вулицею затверджено в розпорядженні КМДА №342 від 14 лютого. Облаштування каналу здійснюється відповідно до детального плану території Рибальського півострова.

Система протічних каналів ЖК Rybalsky довжиною 1900 метрів пролягатиме через весь півострів від Дніпра до Рибальської гавані.

Під час першої черги збудували 330 метрів каналу з боку Дніпра.

Нагадаємо, у Мережі показали, як будується метро на Троєщину.

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