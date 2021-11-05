Будівництво Подільського мосту: відбулися обшуки у тіньовому офісі підрядних компаній (фото)

Причина обшуків - замах на розкрадання 3 млрд гривень.

Київська прокуратура провела обшуки у тіньовому офісі підрядних компаній. Причина - замах на розкрадання 3 млрд грн під час будівництва Подільського мосту.

Слідством встановлено, що між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Укрбуд" укладено договір щодо виконання проєктних та вишукувальних робіт по об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві" (Коригування).

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У подальшому ТОВ "ІБК "Укрбуд" на умовах субпідряду залучило до виконання робіт ТОВ "Міжнародний проектний інститут", яким фактично і здійснювались роботи з розробки проектної документації по об’єкту.

Однак, переслідуючи мету привласнення понад 3 млрд гривень бюджетних коштів, з метою підписання відповідних актів, погодження яких є неможливим без затвердженої експертним звітом проектної документації, невстановленими особами підроблено від імені ТОВ "Міжнародний проектний інститут" проектну документацію по об’єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП "Укрдержбудекспертиза".

У зв’язку із цим в приміщенні тіньового офісу компаній, які підконтрольні бенефіціару компанії-генерального підрядника будівництва, проведено обшук та вилучено документи, які відображають протиправну діяльність, 37 печаток товариств з ознаками фіктивності, залучених до обготівкування коштів, носії інформації та інші докази, які мають значення для кримінального провадження.

Крім того, з метою запобігання та попередження безпідставного заволодіння коштами місцевого бюджету в розмірі понад 3 млрд грн у приміщенні ДП "Укрдержбудекспертиза" напередодні також проведено обшук та вилучено підроблену проектну документацію.

Нині у кримінальному провадженні проводяться експертизи. Слідство триває.

Варто зауважити, що мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва. Причиною цього стало затягування будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Нагадаємо, раніше у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільського мосту провели 17 обшуків.

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