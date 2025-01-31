Будівництво навколо штучних водойм на Осокорках стало центром брудної інформаційної кампанії – голова Дирекції з добудови обʼєктів Аркади

У квітні 2021 року було підписано Меморандум між інвесторами банку "Аркада", КМДА, Stolitsa Group та іншими сторонами, який визначив механізм завершення будівництва житлових комплексів. Фінансування добудови 35 об’єктів планувалося за рахунок продажу квартир у ЖК "Н2О" на "Осокорках-Центральних", проте процес гальмує інформаційна кампанія проти забудови.

Про те, що відбувається і хто стоїть за чорним піаром в інтервʼю виданню "Апостроф" розповів голова Дирекції з добудови обʼєктів збанкрутілого банку "Аркада" Віталій Щербаков.

За його словами, довкола будівництва нового житлового комплексу "Н2О" на "Осокорках-Центральних" періодично виникають маніпуляції з боку фінансово зацікавлених осіб та окремих депутатів Київради, що перебувають в постійному пошуку легких політичних дивідендів.

"В кінці минулого століття ніяких водоймищ в нинішньому вигляді на місці ж/м "Осокорки-Центральні" не було, жодного з них. Це була болотна місцевість. Зараз довкола цих штучних водоймищ, на жаль, суцільні масиви намитих пісків, місця проживання безхатченків, зграї собак та гори сміття. У цьому можна легко переконатись, відвідавши це місце самостійно" - зазначив Щербаков.

Він наголосив, що Генеральним планом Києва ця зона визначена як територія для житлового будівництва, і статус цих земель не змінився з початку 2000-х років, коли було розпочато підготовку до забудови. Однак ще з 2017 року (а це якраз через 12 років оренди земельних ділянок забудовником) з'явилися зацікавлені особи, які своєю основною метою визначили перешкоджання забудовнику ТОВ "Контактбудсервіс" здійснювати будівельні роботи. Ба більше, серед цих людей, які так вболівали за майбутнє Києва, самих киян виявилося лише четверо, а місцевих жителів ...двоє. Не стояли осторонь, за словами Щербакова, і столичні політики. "На жаль, окремі політичні діячі серед депутатів Київради вирішили, що дана тема є перспективною з точки зору політичного піару і зі свого боку почали сприяти цим псевдоактивістам. Апогею було досягнуто в 2019 році, коли рішенням Київради було розірвано 5 договорів оренди земельних ділянок з ТОВ "Контактбудсервіс". Пізніше рішеннями судів (у тому числі остаточним рішенням Верховного Суду) це рішення Київради було визнане незаконним і скасоване.

Як розповів Щербаков, інвестори впевнені, що їм вдасться зупинити цю брудну інформаційну кампанію і отримати своє житло попри всі штучні перепони.

"Після стількох пройдених етапів нашого протистояння з псевдо-екоактивістами і намагань окремих безвідповідальних осіб маніпулювати темою неіснуючих зелених зон, можу сказати тільки одне – ми з абсолютною впевненістю дивимося вперед. Наша позиція ґрунтується на праві та правді, вона надзвичайно стійка і сильна", - резюмував Щербаков.