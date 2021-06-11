Будівництво на Оболоні: у Кличка розповіли, що будуть споруджувати насамперед

У столиці оновили містобудівну документацію.

У Києві оновили містобудівну документацію. Відповідно до оновленого плану містобудування, детальний план території Оболонського району першочергово передбачає побудову інфраструктурних об’єктів.

Про це йдеться на сайті КМДА.

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За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, завдяки цьому рішенню держава отримає орієнтовно пів мільярда гривень прибутку, а Київ – сучасний новий район із школою, садками, розвинутою інфраструктурою та парком. Таке рішення було підтримано на пленарному засіданні Київради.

"Оболонський район потребує будівництва нових закладів освіти, і саме це передбачено у новій містобудівній документації. І з огляду на нагальні потреби та перспективи розвитку, заплановано відкриття трьох закладів дошкільної освіти на 420 місць, а саме: два вбудовано-прибудованих заклади місткістю на 80 та 100 місць і одного окремо розташованого закладу на 240 місць. Також у районі з’явиться й новий комплекс об’єднаних закладів загальної середньої освіти із закладом професійної освіти, який розраховано на 1500 учнів, з яких 1440 учнівських місць загальної освіти та 60 – для отримання професійної освіти", – розповів Бондаренко.

Заступник мера Києва зазначив, що другим важливим напрямом реалізації проєкту є забезпечення району закладами медичного обслуговування. Передбачено амбулаторії сімейного лікаря загальної практики на перших поверхах житлових будинків, що намічені до будівництва уздовж вулиці Проєктної, 1.

"Необхідно наголосити, що 54% території мікрорайону відведено під зелені зони. Проєкт унікальний тим, що передбачає не ущільнення наявної забудови, а ревіталізацію занедбаної агропромислової території. Також проєкт детального плану включає заходи із розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, спрямовані на організацію комфортних і безпечних зв’язків існуючого житлового масиву з проєктним комплексом, до якого увійшли об’єкти соціальної інфраструктури. Врешті, містобудівною документацією заплановано організацію маршруту транспорту на Великій Кільцевій дорозі, будівництво другого підземного та наземних переходів", – додав Бондаренко.

Нагадаємо, мер Києва також оголосив про початок будівництва метро на Троєщину.

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