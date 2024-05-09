Будинок вже палав, а мешканці спали: подробиці дивовижного порятунку сімох людей на Київщині (відео)

На Київщини поліціянти врятували сімох людей з охопленого вогнем будинку. Будівля вже палал, а люди все ще спали.

Про це повідомила поліція Київської області.

"Днями, патрулюючи місто Бровари у нічний час, старший лейтенант поліції Андрій Рябоконь та сержант поліції Владислав Бондар помітили дим, що піднімався над одним із будинків", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викликали рятувальників, медиків та негайно кинулись на допомогу.

Інспекторам поліції вдалося розбудити власника будинку та його дружину, які навіть не підозрювали, що частина будинку вже горіла. Чоловік розповів, що в іншій частині будинку перебувають ще люди.

Поліцейські не зволікаючи розбили вікно, потрапили до будинку та врятували ще дві родини.

За попередніми даними, загоряння виникло внаслідок несправності електропроводки.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців, усі люди живі.

Поліцейські Київщини врятували з палаючого будинку сімох людей Днями, патрулюючи місто Бровари у нічний час, старший лейтенант поліції Андрій Рябоконь та сержант поліції Владислав Бондар помітили дим, що піднімався над одним із будинків. Правоохоронці викликали рятувальників, медиків та негайно кинулись на допомогу. Інспекторам поліції вдалося розбудити власника будинку та його дружину, які навіть не підозрювали, що частина будинку вже горіла. Чоловік розповів, що в іншій частині будинку знаходяться ще люди. Поліцейські не зволікаючи розбили вікно, потрапили до будинку та врятували ще дві родини. За попередніми даними загоряння виникло внаслідок несправності електропроводки. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, пожежа не забрала жодного життя. Врятовані люди щиро вдячні правоохоронцям за те, що вони були поряд і вчасно надали допомогу. Поліцейський Андрій Рябоконь не вперше рятує людей. Нагадаємо, у 2023 році він був одним із перших, хто прибув на місце авіакатастрофи в Броварах. Тоді під час пожежі інспектор разом з напарником рятували людей, у тому числі дітей. #поліція #поліціяКиївщини Опубліковано Поліція Київської області Четвер, 9 травня 2024 р.

Поліцейський Андрій Рябоконь не вперше рятує людей. Нагадаємо, у 2023 році він був одним із перших, хто прибув на місце авіакатастрофи в Броварах. Тоді під час пожежі інспектор разом з напарником рятували людей, у тому числі дітей.

Нагадаємо, в центрі Києва виникла пожежа в популярному закладі мережі “This is Пивбар”.

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