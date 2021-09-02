Будинок-монстр на Подолі в Києві не введуть в експлуатацію: суд поновив заборону

Будинок-монстр на Подолі в Києві не введуть в експлуатацію: суд поновив заборону

Суд скасував ухвалу апеляційної інстанції, якою раніше дали змогу ввести в експлуатацію будівлю.

Так званий будинок-монстр на столичному Подолі, на вулиці Нижній Вал 27-29, не введуть в експлуатацію.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба.

Суд скасував ухвалу апеляційної інстанції, якою раніше дали змогу ввести в експлуатацію будівлю. "Верховний суд скасував ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 року у справі № 910/27779/14, якою були скасовані заходи забезпечення позову", - йдеться у повідомленні.

За її словами, забезпечення позову полягали у забороні ДАБІ узгоджувати та видавати документи про готовність об`єкта будівництва до експлуатації, а також видавати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта стосовно будинку або окремих його приміщень.

Крім того, було заборонено Державній реєстраційній службі України та її структурним підрозділам вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією прав власності будівлю "монстра" та внесенням та реєстрацією в відповідних базах даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

"Таким чином, суд, який виніс ухвалу і має право її скасовувати, а в такому випадку право залишається за Господарським судом м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, будинок було запроєктовано в епоху мера Черновецького на місці скверу поряд із виходами з метро "Контрактова площа". За документами, це восьмиповерховий комплекс з офісними приміщеннями та квартирами. Згодом погодили ще чотири поверхи. Чиновники КМДА стверджують, що проєктної документації готової будівлі в міста немає.

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