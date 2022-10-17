"Замок Дракули або куди дівся рицар": біля Києва продають середньовічний замок: фото

За 8 км від ​​столиці продається середньовічний замок, побудований, як пише автор об'яви, за сучасними технологіями. Як передбачливо зазначає в об'яві рієлтор, екскурсії до замку не передбачені.

Неподалік Києва виставлений на продаж замок за 800 тис. доларів. Як свідчить оголошення, як і належить справжньому замку, на його території в 75 га землі розташований сам замок площею 400 м кв., будинок охорони та персоналу, гараж і підсобні приміщення, стайня на двох коней та, власне, сам палац. Вартість такого "комплексу" - 800 тис. доларів.

"Відкриваючи двері величного і трохи таємничого замку, ми потрапляємо в казку... нас зустрічають великі 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження, завезені до України в зібраному виді. За оксамитовими портьєрами ховається багато кімнат, серед яких: їдальня, камінний зал, кабінет, бібліотека, господарські покої (з власною ванною кімнатою та гардеробною), вітальня, винний льох, гостьова спальня, кухня, господарський блок, вбиральня", - йдеться в описі до об'яви про продаж замку.

Продаж замку

Продаж замку

Українці активно коментують оголошення про продаж замкового комплексу.

Найбільше читачі цікавляться, хто ж власник цього замку.

"Можна звести холопів, створити армію, проголосити себе королем і ходити воювати з сусідніми селами... А якщо серйозно, капєц хочеться дізнатися, хто був власником цього царства".

"Сказано, що екскурсії не проводять. Тому або скидаємося на бюджет і хтось зображає "реального покупця", або так і не дізнаємось, хто той граф-сирота", "Цікаво, хто не побоїться поїхати на перегляд".

Продаж замку

"Вийшла така, волосся за вітром розпустила, драконів нагодувала". "Якщо не секрет, то куди подівся рицар". "Кімната тортур є?", "Граф поїхав назад до Румунії?", "Замок графа Дракула".

Продаж замку

Продаж замку

Зацікавила читачів система охорони замку та території, а саме повідомлення про те, що в кожній кімнаті усіх приміщень, зокрема в кімнатах персоналу, є тривожна кнопка. Читачі запитують: "Чи є власне ППО на випадок бомбардування?", "Чи є тривожна кнопка в туалеті?".

Продаж замку біля Києва

Під фотографією однієї зі спалень замку читачка написала: "Уявила себе в цій спальні. Перехрестилася. Випила валеріани. Випила сидру. Ще раз подивилася фото. Нє".

Продаж замку

Залишають і позитивні відгуки в коментарях: "Дуже атмосферно та гарно!", "..як у дорослому віці залишитися таким мрійником?", "А мені сподобалося, дуже оригінально, самобутньо!"

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