"Буде дуже багато жертв, якщо не отримаю 2 млн": у Броварах невідомий повідомив про замінування усіх шкіл та ТРЦ

Анонім надіслав листи на пошту поліції.
У Броварах невідомий повідомив про замінування усіх шкіл та ТРЦ.
Анонім надіслав листи на пошту поліції.
Він вимагає 2 млн грн на номер телефону, та погрожує, що може бути багато жертв.
"Я російський терорист Karnaval. Офіційно заявляю, що я замінував усі навчальні заклади та торгівельні центри у місті Бровари. Буде дуже багато жертв, я вам це обіцяю на 100%, у кожній вибухівці по 50 кг тротилу, у вас є три години або 2 млн грн на номер... Вирішувати тільки вам...", - йдеться в листі.
Нагадаємо, у Києві в п'ятницю, 21 січня, знову надійшло анонімне повідомлення про замінування шкіл. Поліція та рятувальники шукають вибухівку у навчальних закладах.
Це вже не перший випадок цього тижня. 18 січня невідомі також повідомили про вибухівку у 46 школах столиці.
19 січня до правоохоронних органів знову надійшло повідомлення про мінування десятків навчальних закладів.
Раніше зловмисники "мінували" станції метро "Позняки", "Дарниця" та "Театральна".
Зазначимо, що наприкінці грудня 2021 року в Києві було змінено систему реагування на масові "мінування". До слова, багато таких повідомлень надходить з ОРДЛО та окупованого Криму і є, ймовірно, перевіркою здатності влади та профільних служб реагувати на подібні речі.
Читайте також:
- "Пік очікується тривалістю декілька тижнів": Світлана Гук про нову хвилю коронавірусу в Україні
- Скандал у київському ресторані: в закладі перепросили у жінок за вибиті зуби, але обурилися через дитину
- Дуже милі та довірливі: у Києві на Оболонській набережній з'явилися білі лебеді (фото)
- Під Києвом продають замок у готичному стилі з винним погребом, шубною та гардеробною: фото
- Пентхаус Петра Олексійовича у Києві: як з'явився "будиночок Карлсона" та чому його вимагають знести (фото)