"Буде дуже багато жертв, якщо не отримаю 2 млн": у Броварах невідомий повідомив про замінування усіх шкіл та ТРЦ

Анонім надіслав листи на пошту поліції.

У Броварах невідомий повідомив про замінування усіх шкіл та ТРЦ.

Анонім надіслав листи на пошту поліції.

Він вимагає 2 млн грн на номер телефону, та погрожує, що може бути багато жертв.

"Я російський терорист Karnaval. Офіційно заявляю, що я замінував усі навчальні заклади та торгівельні центри у місті Бровари. Буде дуже багато жертв, я вам це обіцяю на 100%, у кожній вибухівці по 50 кг тротилу, у вас є три години або 2 млн грн на номер... Вирішувати тільки вам...", - йдеться в листі.

Нагадаємо, у Києві в п'ятницю, 21 січня, знову надійшло анонімне повідомлення про замінування шкіл. Поліція та рятувальники шукають вибухівку у навчальних закладах.

Це вже не перший випадок цього тижня. 18 січня невідомі також повідомили про вибухівку у 46 школах столиці.

19 січня до правоохоронних органів знову надійшло повідомлення про мінування десятків навчальних закладів.

Раніше зловмисники "мінували" станції метро "Позняки", "Дарниця" та "Театральна".

Зазначимо, що наприкінці грудня 2021 року в Києві було змінено систему реагування на масові "мінування". До слова, багато таких повідомлень надходить з ОРДЛО та окупованого Криму і є, ймовірно, перевіркою здатності влади та профільних служб реагувати на подібні речі.

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