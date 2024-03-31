Буданов прокоментував слова Макрона щодо наступу окупантів на Київ

Президент Еммануель Макрон заявив про можливість ввести французькі війська у випадку нападу на Київ. Очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував слова президента Франції щодо можливого повторного наступу на столицю.

Про це він сказав в ефірі телемарафона.

"Це припущення (слова Макрона - ред.). Припущень може бути дуже багато. У припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву, але цього за фактом немає", - наголосив Буданов.

Очільник ГУР також додав, що на території Білорусі жодних загроз станом на зараз нема.

"Ми не бачимо тенденцій для того, щоб вони з'явились найближчим часом", - резюмував Кирило Буданов.

Мер Києва Віталій Кличко допускає, що столиця України може знову стати метою для сухопутних військ Росії.

Нагадаємо, видання FT пише, що прифронтові країни НАТО підтримують ідею Макрона про введення військ до України.

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