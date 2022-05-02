"Бучанська" та "Героїв Маріуполя": з'явились перші пропозиції щодо перейменування станцій метро у Києві

"Бучанська" та "Героїв Маріуполя": з'явились перші пропозиції щодо перейменування станцій метро у Києві

Завершився перший етап збору пропозицій для перейменування п’яти станцій київського метрополітену.

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський оголосив про завершення першого етапу збору пропозицій щодо перейменування п'яти станцій та старт другого раунду.

Загалом свої ідеї подало 18 812 охочих.

Про це він написав у Facebook.

Наразі для наступного етапу рейтингування відібрано по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції. Другий етап онлайн-голосування триватиме до 9 травня.

Серед варіантів:

"Мінська" – "Варшавська" та "Вишгородська".

"Героїв Дніпра" – "Героїв Маріуполя" або "Героїв України".

"Дружби народів" – "Ботанічна" та "Європейська".

"Площа Льва Толстого" – "Василя Стуса" чи "Ліни Костенко".

"Берестейська" – "Бучанська" та "Ірпінська".

"Зустрічалися й досить екзотичні варіанти. Наприклад, для “Мінської” запропонували назви “Борщ”, “Реактивні гуси” та “Тракторна”. Станцію “Героїв Дніпра” деякі учасники опитування бачили як станцію “Імені Магістра Йоди” або “Пухнастих котиків”. “Берестейську” пропонували перейменувати в “Паляницю”, а “Дружби народів” в “Байрактарську” або “Чорнобаївську”. Серед варіантів для “Героїв Дніпра” була "Червона калина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою метро призупинятимуть.

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