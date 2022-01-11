Буча, Ірпінь, Бориспіль: у Київській області масово відключають світло (адреси)

Без світла залишаться мешканці Білої Церкви, Іванкова, Сквири та ще десятків населених пунктів.

У Київській області 11 січня заплановані масові відключення світла в низці населених пунктів.

Про це повідомляє компанія-постачальник ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

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Причина відключень – технічне переобладнання мереж, планові роботи та капітальні ремонти.

Без світла залишаться мешканці Білої Церкви, Бучі, Ірпіню, Іванкова, Борисполя, Сквири та ще десятків населених пунктів.

Список адрес, де відключатимуть світло, можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялось, що у Києві можуть обмежити постачання електроенергії через збитковість газових ТЕЦ. Комунальники пояснили, що собівартість газової елекроенергії сьогодні втричі перевищує собівартість вугільної енергії, однак через низькі запаси вугілля існує загроза масових відключень світла взимку.

Нагадаємо, від 1 жовтня 2021 року в Україні встановили нові тарифи на світло для побутових споживачів, які від 1 січня не змінилися.

Наразі українські домогосподарства, що споживають на місяць до 250 кВт/год, сплачують за світло за тарифом 1,44 грн за 1 кВт/год.

А ті українці, що споживають понад 250 кВ/год, витрачають на електроенергію більше - за тарифом 1,68 грн за 1 кВт/год. Таким тарифом користуються 80% населення.

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