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Бровари залишились без води – яка причина та коли відновлять водопостачання

Бровари залишились без води – яка причина та коли відновлять водопостачання

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Бровари залишились без води – яка причина та коли відновлять водопостачання

У Броварах сталася аварія на каналізаційно-насосних станціях / Фото: Ігор Сапожко/Facebook

У Броварах сталася аварія у мережі водопостачання.

У Броварах, на Київщині, 26 листопада внаслідок аварійної ситуації на каналізаційно-насосних станцій, більша частина міста залишилась без водопостачання.  

Про це повідомив мер Ігор Сапожко.

За його словами, водопостачання було перекрито в усьому місті, окрім району Торгмаг.

"У звʼязку з аварійною ситуацією на одній з каналізаційно-насосних станцій, буде перекрито водопостачання по усьому місту, окрім району Торгмаш", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням мера, водопостачання орієнтовно відновлять після 19:00, 26 листопада.

Нагадаємо, на Київщину суне негода: людей попередили про небезпеку – подробиці.

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Дата публікації
Перегляди
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