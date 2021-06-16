Брендовий одяг ввозили під видом гуманітарки: у Києві викрито схему шахрайства (фото)

За попередніми підрахунками, держава щомісяця недоотримувала митних платежів на десятки мільйонів гривень.

У Києві викрили схему ввезення брендового одягу під видом гуманітарки для ухилення від сплати податків та митних платежів.

Для створення ілюзії міжнародної гуманітарної діяльності організатори схеми зареєстрували у країнах Західної Європи низку фіктивних фірм-донорів, які нібито відправляли допомогу малозабезпеченим родинам, а в Україні - низку фіктивних благодійних організацій-отримувачів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Надалі під час переміщення товарів територією України учасники групи самовільно відкривали опломбовані митниками вантажівки, розвантажували нові речі (брендовий одяг, лікарські засоби тощо), дозавантажували вживаним одягом, щоб вага відповідала супровідним документам, після чого знов опломбовували підробленими митними пломбами.

За попередніми підрахунками, внаслідок протиправних оборудок держава щомісяця недоотримувала митних платежів на десятки мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели дев'ять одночасних обшуків на території Рівненської області у офісних і складських приміщеннях, а також за місцями мешкання фігурантів провадження.

Вилучено понад 10 тон товарів, що не розмитнені у встановленому порядку, оригінали митних документів, печатки благодійних організацій та іноземних компаній.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині інтернет-шахрайка викрадала профілі користувачів.

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