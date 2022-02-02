Брат мера Києва Володимир Кличко подав заяву на вступ до територіальної оборони столиці

У столиці триває набір до лав Сил територіальної оборони міста.
Брат мера Києва, український боксер Володимир Кличко приєднається до бригади територіальної оборони столиці.
Про це повідомив Віталій Кличко у Facebook.
"Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця. А брат подав заяву і документи – приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва", – написав Кличко.
Зазначимо, у Києві триває набір до лав Сил територіальної оборони міста.
Від 1 січня 2022 року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне їхнє завдання – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, раніше командувач ООС висловив думку, що Росія може напасти на Україну в лютому - коли завершаться зимові Олімпійські ігри в Пекіні.
На тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що на сьогоднішній день немає підстав для паніки. ЗСУ готові дати відсіч у разі агресії.
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