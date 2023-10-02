Брат і сестра стрибнули із 24 поверху у Києві: з'явилися передсмертні відео

За чутками, вони були зведеними братом і сестрою, які закохалися один в одного.

У Мережі з'явилося відео із, ймовірними, учасниками, хлопця та дівчини, які зістрибнули з 24 поверху в Києві.

Хлопець на відео розповідає, що вони хочуть закінчити життя самогубством. Дівчина додала, що вони планували це зробити із понеділка. За її словами, вони нічого не вживали. На відео видно, що дівчина та хлопець перелякані. За чутками, вони були зведеними братом і сестрою, які закохалися один в одного.

За попередньою інформацією, загиблим було 17 та 18 років. Зробили вони це під час прямого ефіру в одній із соцмереж.

З'явилися відео жахливої трагедії у Києві (відео 18+)

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що слідчим відділом Дніпровського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою – самогубство. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, за даними столичної поліції, у Дніпровському районі Києва в понеділок, 2 жовтня, з балкону на 24 поверсі випали брат та сестра. Від отриманих травм вони загинули на місці події.

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