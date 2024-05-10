Боїшся іти в армію, не заважай іншим воювати: що думають кияни про ідею економічного бронювання

Деякі кияни переконані, армія має бути добровільною: хто не хоче воювати, може відкупитися. А дехто упевнений, що економічне бронювання узаконить принцип "війна для бідних".

Останніми днями в оборонному комітеті Ради розглядають декілька варіантів економічного бронювання. Йдеться про дві моделі: податок від зарплати або за квотами. За словами нардепів, з цього питання ведеться жвава дискусія.

Телеканал "КИЇВ24" провів опитування серед киян, що вони думають про ідею економічного бронювання. Думки мешканців столиці розділилися, хтось схвалює таку ідею і каже, що платоспроможну людину не можна вилучати з "економічного фронту", хтось вважає, що армія має бути добровільною: хто не хоче воювати, може відкупитися. А хтось переконаний, що не можна людей ділити на багатих і бідних, бо в такому разі це може стати "війною для бідних". Усі опитані зійшлися на тому, що питання складне і неоднозначне.

Як кияни ставляться до ідеї економічного бронювання

Я вважаю, що потрібне (економічне бронювання – ред.). Оскільки є люди, які можуть не працювати навіть, а є люди, які можуть платити великі податки. І якщо їх вилучити з економіки, то, відповідно, стан економіки погіршиться, особливо якщо це буде більш масова мобілізація. Тому це може бути проблемою для економіки… Але це питання дуже важке, оскільки не можна людей ділити на багатих і бідних, хто умовно може відкупитися, а хто не може… Тому рішення дуже складне, але я вважаю, що (економічне бронювання – ред.) потрібне.

Я вважаю, що армія має бути добровільною: хто хоче, той іде воювати, а хто не хоче, може відкупитись якоюсь сумою. Це вже на розсуд кожного. Я знаю, що багато донатять людей, самовільно віддаючи більше. Але примушувати (іти в армію – ред..), мені здається, це погана ідея.

Мабуть, потрібне (економічне бронювання – ред.). Якщо людина не хоче служити в армії, чи боїться, чи ще по якійсь причині, то краще її туди не відправляти, щоб вона не заважала людям воювати.

З одного боку, можливо, щось таке варто впроваджувати, з іншого боку, чи це являється справедливим, гарним рішенням? Я не можу відповісти…

Якщо чоловік не хоче воювати або не може – якісь там причини у нього є, потрібно, щоб хоча б щось він робив для держави.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розбирався, що думають про таку ініціативу в оборонному комітеті ВРУ і чи дійсно в Україні бронювання від мобілізації буде за гроші.

На думку заступника командира 3-ї штурмової бригади, екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна, така ідея узаконює принцип "війна для бідних".

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