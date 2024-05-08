Боєприпас на смітнику: мешканець Києва виявив небезпечну знахідку – фото

У Києві на смітнику виявили боєприпас.
У Солом'янському районі Києва чоловік виявив біля сміттєвих баків предмет, схожий на боєприпаси.
Про це розповіла патрульна поліція Києва.
Інспектори швидко прибули на місце, огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків.
Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:
- у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
- повідомте про знахідку на спецлінію 112;
- до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
- негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, ексспівробітнику УДО, який вбив підлітка на фунікулері в Києві, загрожує довічне увʼязнення.
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