Боєприпас на смітнику: мешканець Києва виявив небезпечну знахідку – фото

У Києві на смітнику виявили боєприпас.

У Солом'янському районі Києва чоловік виявив біля сміттєвих баків предмет, схожий на боєприпаси.

Про це розповіла патрульна поліція Києва.

Інспектори швидко прибули на місце, огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків.

У Києві на смітнику виявили боєприпас / Фото: Патрульна поліція Києва

Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;

повідомте про знахідку на спецлінію 112;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, ексспівробітнику УДО, який вбив підлітка на фунікулері в Києві, загрожує довічне увʼязнення.

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