Борсук покусав вовка: у Києві жінка тримала у квартирі диких тварин і вісім стаффордширських тер’єрів

Борсук покусав вовка: у Києві жінка тримала у квартирі диких тварин і вісім стаффордширських тер’єрів

Коли зоозахисники вилучили вовка, він мав шість відкритих переломів на одній нозі.

Жителька Оболоні в Києві тримала у своїй двокімнатній квартирі тримала вовка разом із борсуком, двома лисицями, хижими птахами та вісьмома собаками породи американський стаффордширський тер’єр. Усі тварини проживали у собачих клітках.

Коли зоозахисники вилучили вовка, він мав шість відкритих переломів на одній нозі – через некомпетентність власниці на вовка напав борсук.

Про це повідомляє UAnimals у Facebook.

Після вилучення бідолашної дикої тварини, жінка завела інше вовченя, але, на щастя, віддала його через тиск зоозахисників. Обидва вовки наразі перебувають у реабілітаційному центрі у Бельгії.

Чому ця історія важлива?

По-перше, дикі тварини потребують належного утримання, простору, особливого режиму, їжі та процесу харчування, спілкування з собі подібними тощо. Для усього цього потрібні знання, компетенція та дуже часто ціла команда людей. Часто забезпечити встановлені законом умови не можуть навіть зоопарки, що вже казати про звичайних людей і міські квартири.

По-друге, дикі тварини дійсно є небезпечними для людини та для інших тварин. Навіть неагресивні за своєю природою тварини в неволі, борючись за життя, можуть спричинити шкоду або навіть вбити людину чи інших тварин.

По-третє, мода на диких тварин супроводжується контрабандою та нелегальним розведенням. Часто диких тварин продають без документів на чорному ринку, що спричиняє швидкий темп вимирання диких тварин та зниження чисельності цілих видів.

"Пам’ятайте, що навіть найбільша ваша любов не зробить диких тварин домашніми. Тож найкращий прояв любові до диких тварин – піклуватися про захист їхніх прав і про те, щоби вони жили на волі, а не у квартирах чи розважальних закладах…", - наголошує UAnimals.

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