Борщ у місті: в Києві оголосили конкурс на найкращий незвичний артоб’єкт

Борщ у місті: в Києві оголосили конкурс на найкращий незвичний артоб’єкт

Подати заявку для участі у конкурсі можна до 28 лютого 2022 року.

У Києві шеф-кухар Євген Клопотенко разом із міською владою оголосили конкурс на створення артоб’єкта, присвяченого борщу. Його виготовлять за кошти меценатів та встановлять у столиці.

Про це 27 січня повідомили на сайті Київської міської ради.

У відкритому конкурсі можуть взяти участь професійні митці, громадяни України. Запропонований об’єкт може бути скульптурою, скульптурною інсталяцією, світловою інсталяцією, мультимедійною інсталяцією, лендартом, звуковою інсталяцією тощо.

За словами ініціатора ідеї Євгена Клопотенка, мета створення артоб’єкта – популяризація борщу, не лише як невід’ємної страви національної кухні, але й частини української культурної спадщини та маркеру національної ідентичності.

"Популяризувати борщ, як українську страву, можна традиційно через приготування, а можна і шляхом встановлення мистецького об’єкта в публічному просторі міста. Ми шукаємо креативне прочитання української кулінарної традиції на прикладі борщу, тому звертаємося до сучасних митців та запрошуємо представити своє бачення артоб’єкта", – підкреслив Євген Клопотенко.

Для участі необхідно заповнити форму. З деталями конкурсу можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що в Україні овочі борщового набору за рік здорожчали удвічі. Зокрема, здорожчання пояснюють збільшенням тарифів на енергоносії.

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