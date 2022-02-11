Бориспіль, Боярка, Макарів, Іванків: у Київській області масово відключають світло

Причина відключень – планові роботи та капітальні ремонти.
У Київській області знову заплановані масові відключення світла в низці населених пунктів.
Причина відключень – планові роботи та капітальні ремонти.
Про це йдеться на сайті компанії-постачальника ДТЕК "Київські електромережі".
За даними ДТЕК "Київські регіональні електромережі", без світла сьогодні можуть залишитися такі населені пункти:
- Тараща,
- Бориспіль,
- Крюківщина,
- Тарасівка,
- Глеваха,
- Боярка,
- Макарів,
- Димер,
- Іванків,
- Сквира.
Нагадаємо, від 1 жовтня 2021 року в Україні встановили нові тарифи на світло для побутових споживачів, які від 1 січня не змінилися.
- Наразі українські домогосподарства, що споживають на місяць до 250 кВт/год, сплачують за світло за тарифом 1,44 грн за 1 кВт/год.
- А ті українці, що споживають понад 250 кВ/год, витрачають на електроенергію більше - за тарифом 1,68 грн за 1 кВт/год. Таким тарифом користуються 80% населення.
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