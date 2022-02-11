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Бориспіль, Боярка, Макарів, Іванків: у Київській області масово відключають світло

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Бориспіль, Боярка, Макарів, Іванків: у Київській області масово відключають світло

УНІАН

Причина відключень – планові роботи та капітальні ремонти.

У Київській області знову заплановані масові відключення світла в низці населених пунктів.

Причина відключень – планові роботи та капітальні ремонти.

Про це йдеться на сайті компанії-постачальника ДТЕК "Київські електромережі".

За даними ДТЕК "Київські регіональні електромережі", без світла сьогодні можуть залишитися такі населені пункти:

  • Тараща,
  • Бориспіль,
  • Крюківщина,
  • Тарасівка,
  • Глеваха,
  • Боярка,
  • Макарів,
  • Димер,
  • Іванків,
  • Сквира. 

Нагадаємо, від 1 жовтня 2021 року в Україні встановили нові тарифи на світло для побутових споживачів, які від 1 січня не змінилися.

  • Наразі українські домогосподарства, що споживають на місяць до 250 кВт/год, сплачують за світло за тарифом 1,44 грн за 1 кВт/год.
  • А ті українці, що споживають понад 250 кВ/год, витрачають на електроенергію більше - за тарифом 1,68 грн за 1 кВт/год. Таким тарифом користуються 80% населення.

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