Борг, якого не існує: у Києві двоє рекетирів вимагали $30 тисяч в ІТ-спеціаліста

Борг, якого не існує: у Києві двоє рекетирів вимагали $30 тисяч в ІТ-спеціаліста

Зловмисники застосовували до потерпілого психологічне насильство, висловлювали погрози вбивством.

У Києві на вимаганні 30 тисяч доларів США в ІТ-спеціаліста затримано двох осіб

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної групи за фактом вимагання грошових коштів, поєднаного з погрозами заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому та його близьким.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, група осіб, діючи за попередньою змовою, вимагали від столичного ІТ-спеціаліста 30 тисяч доларів США під приводом боргу, якого не існує. Під час перемовин з потерпілим зловмисники застосовували до нього психологічне насильство, висловлювали погрози вбивством та заподіянням тілесних ушкоджень йому та членам його сім’ї", - йдеться уу повідомленні.

Сприймаючи погрози вимагачів як реальні, чоловік погодився на передачу вимагачам грошей трьома частинами по 10 тис. доларів США.

У ході спецоперації двох вимагачів затримано після передачі їм першої частини грошових коштів у сумі 10 тисяч доларів США.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають заходи із встановлення інших учасників злочину.

Нагадаємо, у Києві викрили злочинців, які вимагали у підприємця 1 млн доларів вигаданого боргу. Банда завдала тілесних пошкоджень чоловіку та погрожувала насильством членам його сім'ї.

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