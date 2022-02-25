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Бомбардування Києва з дронів президент Польщі назвав очевидним актом терору

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Бомбардування Києва з дронів президент Польщі назвав очевидним актом терору

facebook/ДПСУ

Анджей Дуда провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

У п’ятницю, 25 лютого, президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої назвав російські атаки на Київ очевидним актом терору. 

Про це польський президент написав у мікроблозі на Twitter.

Президент Польщі  відзначив рішучість українців захистити столицю.

"Ситуація у Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди гинуть. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю", - написав Анджей Дуда.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков на тлі російського вторгнення до України звернувся до українців, які здатні тримати в руках зброю, із закликом вступати до лав територіальної оборони. Для цього потрібен лише один документ - український паспорт.

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