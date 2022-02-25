Бомбардування Києва з дронів президент Польщі назвав очевидним актом терору

Анджей Дуда провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

У п’ятницю, 25 лютого, президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої назвав російські атаки на Київ очевидним актом терору.

Про це польський президент написав у мікроблозі на Twitter.

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Президент Польщі відзначив рішучість українців захистити столицю.

"Ситуація у Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди гинуть. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю", - написав Анджей Дуда.

Właśnie rozmawiałem z @ZelenskyyUa . Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie. To oczywisty akt terroru, żeby złamać morale ale jest ogromna determinacja, żeby obronić stolicę. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 25, 2022

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков на тлі російського вторгнення до України звернувся до українців, які здатні тримати в руках зброю, із закликом вступати до лав територіальної оборони. Для цього потрібен лише один документ - український паспорт.

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