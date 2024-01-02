"Бог любить мене": відомий фотокор розповів, як за 50 метрів від нього впала ракета

Спочатку Ян Доброносов подумав, що уламки травмували його, але він не відчуває болю через адреналін у крові, та, на щастя, минулося без ушкоджень.

Відомий фотокореспондент із Києва Ян Доброносов опинився буквально за пів сотні метрів від місця падіння російської ракети. Він дивом залишився неушкодженим.

Про це Доброносов написав в Instagram.

Ян Доброносов розповів, що 2 січня після атаки ворога на столицю він вирушив на місце, куди влучила ворожа ракета, адже хотів зафіксувати злочину росіян на відео. На Оболоні він вийшов з авто і пішов до місця події пішки. У цей час двічі спрацьовувала ППО.

"Уже через хвилину на моїх очах ракета залетіла на територію заводу, де через попереднє влучання вже було задимлення. Це було буквально за 50 метрів від мене. Пощастило, що за парканом був, напевно, виритий фундамент, бо ракета впала туди – вниз, і розірвалася. Хвилин п'ять я не міг поворохнутися, поряд зі мною літало каміння, сміття, уламки вікон", – розповів Ян у коментарі "УП Життя".

Спочатку фотокор подумав, що уламки травмували його тіло, але він не відчуває болю через адреналін у крові. Та, на щастя, минулося без ушкоджень.

Фотограф дочекався пожежників, які прибули на місце події, завершив свою роботу і вирушив на інше місце, куди поцілили ракетою росіяни.

"Дуже втомлений, але цілий", – так характеризує свій стан фотокореспондент.

Чоловік додає: за час повномасштабної війни він вперше опинився так близько від епіцентру вибуху, а те, що залишився неушкодженим, вважає справжнім дивом.

"Бог любить мене, але цим не можна зловживати", – написав він в Instagram.

Нагадаємо, 2 січня російські загарбники здійснили масовану атаку України засобами повітряного нападу різних типів. Протиповітряна оборона України знищила 72 ворожі повітряні цілі, зокрема 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

У Києві падіння уламків російських ракет зафіксовано на території дев’яти районів.

Російська терористична армія у Києві вбила двох людей, майже 49 жителів столиці отримали поранення.

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