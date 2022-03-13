Блокади Києва на сьогоднішній момент немає: Денисенко розповів про боротьбу з ДРГ

Блокади Києва на сьогоднішній момент немає: Денисенко розповів про боротьбу з ДРГ

Про ситуацію у столиці.

У МВС заявляють, що ніякої блокади Києва наразі немає.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«Про ситуацію щодо Києва – тут лякатися поки що нічого, ніякої блокади на сьогоднішній момент немає, і найближчим часом, сподіваюся, вона не передбачається», – сказав він.

Говорячи про боротьбу з ДРГ, він уточнив, що правоохоронці виявляють їх постійно і постійно з ними борються – у різних регіонах та місцях.

«Скільки їх ще може бути – відповіді на це питання немає, тому що їх ще може бути дуже багато. Але ми у принципі настроюємо всю тероборону, прикордонників, поліцію тощо на те, як з ними боротися, що з цим треба робити, і ми розуміємо, що ДРГ – це один з важливих елементів російської агресії проти нас», – сказав радник глави МВС.

Він зазначив, що сказати про те, що ми знищили ДРГ, він не може.

«Тобто, на жаль, вони з’являються і з’являються. Ми їх нищимо – вони з’являються. У цьому питанні ми продовжуємо цю роботу», – зазначив Денисенко.

Коментуючи роботу рятувальників у ці дні, Денисенко сказав, що це - робота реально 24 години на добу, і це - сотні виклики упродовж тієї ж доби. На його думку, насправді цим людям потрібно тільки подякувати, бо це величезний пласт роботи, який ми навіть не уявляємо собі до кінця.

«Це одна з найтяжчих ділянок, окрім воєнного фронту, звичайно, окрім медицини. Це – третій такий величезний фронт, де люди працюють просто без сну і відпочинку», – поінформував радник міністра внутрішніх справ.

Відповідаючи на питання щодо рівня злочинності в Україні, Денисенко поінформував, що нині він зменшується у рази.

«По деяких регіонах ми можемо говорити про зменшення (рівня злочинності – ред.) у 5 разів», - поінформував він.

На його думку, таке скорочення злочинності пов’язане з тим, що в нашій державі з’явилося дуже багато небайдужих громадян.

З іншого боку, припустив він, «коли на руках так багато зброї, кожен злочинець, мабуть, подумає, чи треба йому зараз робити якийсь злочин, тому що він розуміє, що за законами воєнного чачу він може отримати кулю в лоб. Тому ці дві речі – небайдужі громадяни і зброя на руках – вони дають свої позитивні плоди».

Нагадаємо, Олексій Арестович назвав два позитивні моменти, які є в Маріуполі на користь України і один негативний.

Про це він заявив в ефірі ТСН.

Одним із позитивних моментів він зазначив, що в Маріуполі зосереджено велику кількість наших військових, тому ворог не зможе взяти його штурмом. А з негативних моментів є те, що 300 тисяч цивільних залишаються в місті, по якому наносить удари навіть із кораблів.

Разом із тим, він наголосив, що про Київ не можна хвилюватись зовсім. Всі наступальні сили розбиті, ті хто лишився, стали на оборону.

«Про Київ можна не хвилюватись. Усі сили, що були кинуті, вже розбиті. Також Харків, Суми, Чернігів. Противник настає у Маріуполі, зоні ООС та Миколаєві. Київ – у відносній безпеці. Навіть якщо вони накопичать резерви – їх кинуть у ООС, якщо полізуть – ми їх уб'ємо», - зазначив Арестович.