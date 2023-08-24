Блогерка, яка навесні знімала ППО в Києві, отримала вирок

Відео 33-річної Дарини Семенченко швидко розлетілося не лише ворожими Telegram-каналами, а й дійшло до російської військової розвідки.

Суд виніс вирок жінці, у соцмережах якої виявили кадри з роботою ППО під час травневої масованої атаки на Київ. Відео 33-річної Дарини Семенченко швидко розлетілося не лише ворожими Telegram-каналами, а й дійшло до російської військової розвідки.

Про це пише "Великий Київ".

Дніпровський районний суд призначив блогерці п'ять років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.

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Навесні 2023 року авторку відео за кілька годин від появи публікації знайшли оперативні служби. Під час обшуків у неї вдома вилучили мобільний гаджет, який жінка використовувала для створення і поширення забороненого контенту.

СБУ тоді повідомила про підозру чотирьом блогерам, які знімали роботу ППО під час повітряної атаки 16 травня. Тоді повідомлялося про можливе покарання для підозрюваних у вигляді восьми років позбавлення волі.

У травні Семенченко казала в суді, що на своїй сторінці відео з роботою ППО не поширювала, але надіслала його адміністратору одного з популярних українських Telegram-каналів та "була переконана, що той заблюрить відео перед публікацією".

Зазначимо, під час розгляду справи блогери, які знімали ППО, перебували під домашнім арештом.

Нагадаємо, у Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили місцевого мешканця, який у Telegram-каналі опублікував інформацію про місця дислокації ЗСУ. Через це у столиці загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

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