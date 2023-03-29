Блекаутам кінець?: у ДТЕК розповіли, чи відключатимуть світло у Києві та області

У Києві та області скасували відключення світла.

"Укренерго" скасувало обмеження у Києві та області, що дозволяє повернути світло всім жителям регіону.

Про це повідомили в ДТЕК.

Водночас у компанії попередили, що ситуація в енергосистемі досі складна, тому потрібно слідкувати за оновленнями.

Раніше повідомлялося, що у Києві через погіршення погодніх умов були введені аварійні відключення світла.

Через пориви шквального вітру у багатьох регіонах країни були масові знеструмлення. Через негоду відбулися аварійні відключення світла у 12 областях України.

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