Блекаут у Київській області може тривати до 23 грудня - Кулеба

Світло відновлювати почнуть вже від сьогодні.

У деяких районах Київської області на відновлення електропостачання може знадобитися два-три дні. Однак поступово заживлювати споживачів почнуть вже сьогодні, 20 грудня.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в коментарі "Українським Новинам".

"Йдуть відновлюванні роботи. Потрібно ще 2-3 доби для того щоб змінити ситуацію", - сказав він.

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За словами Кулеби, ситуація з електроенергією в Київській області складна унаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, що три райони області, а саме Обухівський, Вишгородський та Бучанський, частково знеструмлені через нічну російську атаку дронів. Про відсутність електроенергії протягом понад 30 годин поспіль повідомляють мешканці Бучі, Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля, Клавдієво-Тарасового та інших населених пунктів.

Складна ситуація з електропостачанням залишається і в Києві. Деякі котельні змушені відключатися та вмикатися почергово. Стався збій у роботі метро.

У якому стані зараз українська енергосистеми й скільки ще атак витримає – аналітик Максим Білявський

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