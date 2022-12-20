Блекаут у Київській області може тривати до 23 грудня - Кулеба

Світло відновлювати почнуть вже від сьогодні.
У деяких районах Київської області на відновлення електропостачання може знадобитися два-три дні. Однак поступово заживлювати споживачів почнуть вже сьогодні, 20 грудня.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в коментарі "Українським Новинам".
"Йдуть відновлюванні роботи. Потрібно ще 2-3 доби для того щоб змінити ситуацію", - сказав він.
За словами Кулеби, ситуація з електроенергією в Київській області складна унаслідок російських обстрілів.
Нагадаємо, що три райони області, а саме Обухівський, Вишгородський та Бучанський, частково знеструмлені через нічну російську атаку дронів. Про відсутність електроенергії протягом понад 30 годин поспіль повідомляють мешканці Бучі, Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля, Клавдієво-Тарасового та інших населених пунктів.
Складна ситуація з електропостачанням залишається і в Києві. Деякі котельні змушені відключатися та вмикатися почергово. Стався збій у роботі метро.
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