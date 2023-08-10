Блекаут у Києві: є 15 сценаріїв на випадок повного знеструмлення міста

За словами посадовця, ще є два місяці на проведення необхідних робіт та ремонтів щодо підготовки до опалювального сезону.

У серпні у Києві проведуть навчання на випадок блекауту. Розроблено 15 сценаріїв.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю "Вечірній Київ".

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"Наразі у нас є 15 сценаріїв. У серпні проведемо тренування на предмет стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Такі штабні тренування регулярно робимо - готуємося до різного розвитку подій, зокремка і з найгіршими умовами. Це сценарії дій у випадку пошкодження об’єктів інфраструктури. У минулу зиму ми входили як у невідомість, в майбутню - розуміємо, що нас може очікувати та розуміємо, наскільки може бути нелегко", - повідомив посадовець.

За його словами, на сьогодні дві третини робіт щодо підготовки до осінньо-зимового періоду вже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаються. Ще є два місяці на проведення необхідних робіт та ремонтів.

"До 1 жовтня плануємо завершити. Враховуючи важливість цього напрямку міський голова Віталій Кличко особисто контролює і моніторить ситуацію, проводячи штаби й інспекції, оглядаючи обладнання на місцях", - додав він.

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