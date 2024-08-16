Благодійний фонд, який зібрав понад 300 млн на "Охматдит", не хоче переказувати кошти – директор лікарні

Володимир Жовнір наголосив, що лікарня "Охматдит" розглядає імовірність розірвати правовідносини з благодійним фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та, імовірно, шахрайськими.

"Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки "Охматдиту".

Про це заявив директор "Охматдиту" Володимир Жовнір. Відповідний допис він оприлюднив у Facebook.

Жовнір пояснив, що реквізити фонду після атаки були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соцмережах, у ЗМІ, на сайтах та сторінках ряду органів державної влади, громадських організацій тощо.

До всіх публікацій і листів лікарні до спонсорів, починаючи від 8 липня, додавались реквізити й фонду, "бо раніше завжди мали нормальну взаємодію”, каже директор лікарні.

"Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я НДСЛ "Охматдит", стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відбудови. В результаті за кілька діб фондом було отримано рекордну суму. Й у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення "Охматдиту". Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня", – сказав Володимир Жовнір.

За словами директора лікарні, починаючи від перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні їхня комунікація з фондом почала погіршуватись.

"Сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись. Зранку ми дізнались, що БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", – додав керівник лікарні.

Директор "Охматдиту" Володимир Жовнір публічно вимагає від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ "Охматдит" МОЗ України після ракетної атаки 08.07.2024 на Казначейський рахунок НДСЛ "Охматдит".

Жовнір наголосив, що лікарня "Охматдит" розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та, імовірно, шахрайськими.

Раніше повідомлялось, що скандальний тендер для відновлення “Охматдиту” вивчає НАБУ.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї самої ракети.

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