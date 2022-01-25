"Бл*дь": у Києві мажори зі скандальною блогеркою на Porsche збили чоловіка і зняли це на відео

На відео добре чути звук удару в момент зіткнення.
У Києві мажори на Porsche збили чоловіка на моноколесі та зняли все на відео.
Інцидент стався ввечері 24 січня.
Про ДТП повідомив паблік "Київ Оперативний" у Telegram та оприлюднив відео.
У салоні автівки була і 20-річна блогерка Марія Семенова з ніком ttiisshhiinnaa, яку київські патрульні півтора року тому врятували від самогубства.
Марія їхала у машині з друзями, де вони вживали алкоголь та транслювали це в Instagram.
На відео видно, що водій Porsсhe почав стрімко набирати швидкість, обганяючи інші автомобілі. Під час одного з таких маневрів він не встиг вчасно зреагувати та не помітив людину, що рухалась на моноколесі. Друг блогерки ttiisshhiinnaa збив чоловіка та продовжив рух.
На відео добре чути звук удару в момент зіткнення.
Пізніше дівчина написала в сторіз, що вони заплати чоловіку за відламану підставку на моноколесі та роз'їхалися "без претензій".
Нагадаємо, наприкінці травня минулого року скандальна блогерка разом з приятелем рознесла орендовану квартиру і намагалася роздягнутися перед поліцією.
Раніше ми писали про те, як у Києві молодь орендує квартири, влаштовує там погроми і викладає у Мережу.
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