"Бл*дь": у Києві мажори зі скандальною блогеркою на Porsche збили чоловіка і зняли це на відео

На відео добре чути звук удару в момент зіткнення.

У Києві мажори на Porsche збили чоловіка на моноколесі та зняли все на відео.

Інцидент стався ввечері 24 січня.

Про ДТП повідомив паблік "Київ Оперативний" у Telegram та оприлюднив відео.

У салоні автівки була і 20-річна блогерка Марія Семенова з ніком ttiisshhiinnaa, яку київські патрульні півтора року тому врятували від самогубства.

Марія їхала у машині з друзями, де вони вживали алкоголь та транслювали це в Instagram.

На відео видно, що водій Porsсhe почав стрімко набирати швидкість, обганяючи інші автомобілі. Під час одного з таких маневрів він не встиг вчасно зреагувати та не помітив людину, що рухалась на моноколесі. Друг блогерки ttiisshhiinnaa збив чоловіка та продовжив рух.

На відео добре чути звук удару в момент зіткнення.

Пізніше дівчина написала в сторіз, що вони заплати чоловіку за відламану підставку на моноколесі та роз'їхалися "без претензій".

Нагадаємо, наприкінці травня минулого року скандальна блогерка разом з приятелем рознесла орендовану квартиру і намагалася роздягнутися перед поліцією.

Раніше ми писали про те, як у Києві молодь орендує квартири, влаштовує там погроми і викладає у Мережу.

Читайте також: