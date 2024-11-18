Бізнес на "Укрзалізниці": у Києві поліція викрила схему перепродажу залізничних квитків (фото, відео)

Високий попит на подорожі залізницею спровокував появу чорного ринку та охочих незаконно збагатитися на перепродажу квитків на найбільш ажіотажні рейси.

У Києві правоохоронці заявили, що спільно з "Укрзалізницею" викрили схему з перепродажу залізничних квитків на популярні європейські напрямки. За даними слідства, підозрювані незаконно отримували доступ до облікових записів пасажирів, скуповували квитки та реалізовували їх втричі дорожче через інтернет-платформи та Telegram-канали.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Зловмисники обходили встановлені перевізником обмеження, а від їхніх дій страждали громадяни, які потребували квитків на міжнародні поїзди, а також підривалася довіра до державних онлайн-сервісів", — йдеться у повідомленні.

Один із підозрюваних у справі про незаконний перепродаж залізничних квитків / Фото: Поліція Києва / Facebook

Один із підозрюваних у справі про незаконний перепродаж залізничних квитків / Фото: Поліція Києва / Facebook

Правоохоронці повідомили, що встановили щонайменше п'ять ймовірних фігурантів, які перепродавали залізничні квитки за завищеними цінами.

Незаконний перепродаж залізничних квитків за завищеними утричі цінами / Фото: Поліція Києва / Facebook

Під час обшуків у підозрюваних вилучили ґаджети, що містили чужі облікові записи, банківські картки та велику кількість придбаних квитків на різні напрямки.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 — шахрайство і несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 15 років ув'язнення.

Раніше ТСН.ua повідомляв, як працює схема з перекупом квитків.

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