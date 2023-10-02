Бійка у вагоні метро Києва: чоловік ображав пасажирів та поводився неадекватно

В поліції повідомляють, що вже розшукують особу, яка причетна до конфлікту

В Київському метрополітені сталася бійка між пасажирами, яка розпочалася на пероні станції метро "Майдан Незалежності". Конфлікт спровокували молодий чоловік та жінка. Вони, знаходячись у неадекватному стані щосили кричали образливі слова до оточуючих.

Чоловік ображав усіх оточуючих "під..асами", згадав мера міста та поліцію. На жаль, поліцейських на станції у цей момент не було.

Зауваження "крикунам" зробили пасажири, але це ще більше зачепило пару. На відео, чоловіку пропонують говорити тихше та перейти на українську. Чоловік почав кидатися на опонентів з кулаками.

Далі конфлікт переріс в бійку. Супротивники забігли до вагону прибуваючого поїзду, що відправлявся до "Поштової площі". На відео видно, як "крикун" намагається вдарити противника, а потрапляє кулаком у свою супутницю. Вона від удару падає на підлогу вагону. Чоловіка намагаються виштовхати з потяга, за нього чіпляється його супутниця і їх виштовхують з вагону, що від’їжджає зі станції метро.

У поліції Київського метрополітену сайту ТСН.ua повідомили, що подія сталася вчора ввечері, 1 жовтня, але повідомлень про неї не надходило. Пізніше нам повідомили:

"Подія, яка сталася вчора на станції метро "Майдан Незалежності" зафіксована, проводяться заходи щодо встановлення особи, причетної до конфлікту", - розповіли сайту ТСН.ua правоохоронці.

Нагадаємо, що у Києві вдень 2 жовтня двоє підлітків вчинили самогубство, стрибнувши з вікна 24 поверху.