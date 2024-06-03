Бійка біля станції метро “Деміївська”: у Київському ТЦК пояснили причину

У ТЦК пояснили, що один із військовослужбовців нещодавно повернувся із зони бойових дій, де отримав поранення, і не зміг стримати емоції.

У понеділок, 3 червня, Мережею розійшлося відео бійки представників ТЦК та цивільних осіб, яка сталася у Києві біля станції метро "Деміївська".

У Київському міському ТЦК та СП пояснили поведінку працівників структури.

"У місті Київ поблизу станції метро "Деміївська" під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку", - йдеться у повідомленні.

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У Київському ТЦК розповіли, що один із чоловіків намагався чинити опір. Під час спроби затримати чоловіка правоохоронцям та військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки почали чинити опір цивільні особи.

"Такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон", – наголосили у ТЦК.

Поведінку одного з військовослужбовців пояснили тим, що він нещодавно повернувся із зони бойових дій, де отримав поранення, і не зміг стримати емоції. Військовослужбовець, за даними Київського ТЦК, намагався вдарити цивільного, яка, своєю чергою, продовжував провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців.

"З приводу цього вже ведеться службове розслідування. Співробітники Національної поліції України та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки діяли в рамках закону", – йдеться у повідомленні.

Також у Київському ТЦК наголосили, що за перешкоджання мобілізаційним заходам є покарання відповідно до статті 114-1 Кримінального Кодексу України.

Раніше ТСН.ua писав про те, кому не треба ставати на військовий облік.

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