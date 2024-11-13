Бійцю "Азова" відмовляли в оренді житла через протези на ногах

Військовий поділився, що на вулиці чи громадському місці "ловить" на собі погляди перехожих, адже суспільство ще не звикло до людей з протезами.

Боєць "Азова" Радислав Филько розповів, що він близько місяця не міг знайти квартиру в Києві. Йому відмовляли в оренді, коли дізнавалися, що чоловік – поранений військових із протезами на ногах.

Про це боєць розповів виданню "Українська правда".

Филько від перших днів повномасштабної війни рвався на фронт і долучився до легендарного "Азова". У свої 21 чоловік пройшов запеклі бої та отримав важке поранення. Так, під час одного з бойових завдань у березні 2023 року міна вибухнула просто під ногами Радислава. Він втратив обидві ноги.

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Боєць розповів, що реабілітація була важкою, його мучили фантомні болі. У вересні 2024 року чоловік отримав протези.

Військовий поділився, що на вулиці чи громадському місці "ловить" на собі погляди перехожих, адже суспільство ще не звикло до людей з протезами.

Повернувшись до цивільного життя, Радислав зіштовхнувся зі ще однією проблемою – він близько місяця не міг знайти житло, адже отримував відмови в оренді.

"Спілкувався з рієлторами. Ті обіцяли поговорити з власниками та надати зворотний зв'язок. Відповідь я отримав лише від одного. Він сказав, що власниця хоче бачити у своїй квартирі сімейну пару. Відмовлялися після того, як казав, що я поранений військовий на протезах. Я у 21 рік втратив ноги за те, щоб вони зараз могли жити спокійно і що отримав у відповідь? Мені неприємно стикатися з таким ставленням у нашій країні", – розповів боєць.

Радислав відновлюється від пережитого, проходить реабілітацію. Попри неприємності, він не втрачає оптимізму та вірить у краще. Зокрема, боєць планує розвивати власний бренд одягу і продовжувати робити все для перемоги.

Боєць "Азова" Радислав Филько втратив обидві ноги на фронті / Фото: Радислав Филько

До слова, у серпні в Одеській психіатричній лікарні виник скандал через харчування. Військовий медик Петро Конопля, який проходив там реабілітацію, заявив про нестерпні умови та оголосив голодування.

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