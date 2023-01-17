Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бійці добровольчого формування "Хорт" затримали вбивцю у Дніпровському районі Києва

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
893
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бійці добровольчого формування "Хорт" затримали вбивцю у Дніпровському районі Києва

Фото: facebook.com / Спецпідрозділ "Хорт"

Затриманого передано працівникам поліції.

Добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) "Хорт" затримало у Києві молодика, підозрюваного у скоєнні вбивства, що сталося на вулиці Дніпровська Набережна 16 січня.

Про це йдеться на сторінці добровольчого формування у Facebook.

Орієнтування на підозрюваного – уродженця Києва, 2000 року народження, раніше не судимого – було отримано о 20:40 16 січня.

Попередньо підозрюваного помітили у Дніпровському районі – на Березняках та Русанівці. Група швидкого реагування "Хорту" була направлена на місце, де вбивця був затриманий о 20:55.

Затриманого успішно передали працівникам поліції.

Зазначається, поки ДФТГ "Хорт" оберігає спокій мешканців Києва, бійці спецпідрозділу відбивають атаки ворога під Бахмутом. 

Нагадаємо, на Київщині розшукують зниклу 17-річну Крістіну Мартюшову з міста Боярка. До правоохоронців вночі 16 січня звернулася мати дівчини і повідомила, що її дитина не повернулася додому. Але буквально щойно у поліції повідомили, що дівчину розшукали.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗА 16 СІЧНЯ: Росія хоче перехопити ініціативу у війні!

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗА 16 СІЧНЯ: Росія хоче перехопити ініціативу у війні!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
893
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація