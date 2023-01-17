Бійці добровольчого формування "Хорт" затримали вбивцю у Дніпровському районі Києва

Затриманого передано працівникам поліції.
Добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) "Хорт" затримало у Києві молодика, підозрюваного у скоєнні вбивства, що сталося на вулиці Дніпровська Набережна 16 січня.
Про це йдеться на сторінці добровольчого формування у Facebook.
Орієнтування на підозрюваного – уродженця Києва, 2000 року народження, раніше не судимого – було отримано о 20:40 16 січня.
Попередньо підозрюваного помітили у Дніпровському районі – на Березняках та Русанівці. Група швидкого реагування "Хорту" була направлена на місце, де вбивця був затриманий о 20:55.
Затриманого успішно передали працівникам поліції.
Зазначається, поки ДФТГ "Хорт" оберігає спокій мешканців Києва, бійці спецпідрозділу відбивають атаки ворога під Бахмутом.
Нагадаємо, на Київщині розшукують зниклу 17-річну Крістіну Мартюшову з міста Боярка. До правоохоронців вночі 16 січня звернулася мати дівчини і повідомила, що її дитина не повернулася додому. Але буквально щойно у поліції повідомили, що дівчину розшукали.
Читайте також: