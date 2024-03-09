Бив та катував мешканців Бучі: сержант збройних сил РФ отримав вирок

Переконавшись у проукраїнській позиції двох чоловіків, засуджений змушував ставати їх на коліна, погрожував зброєю та вбивством.

До 10 років позбавлення волі засуджено сержанта збройних сил рф, який бив, катував та погрожував вбивством мирним мешканцям Бучі Київської області.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За публічного обвинувачення Бучанської окружної прокуратури суд визнав винним військовослужбовця 64 окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокурор у суді довів, що під час окупації міста Бучі, упродовж березня 2022 року він та інші військовослужбовці вдерлися на територію домоволодінь місцевих мешканців.

Переконавшись у проукраїнській позиції двох чоловіків, засуджений змушував ставати їх на коліна, погрожував зброєю та вбивством. У присутності одного з потерпілих обговорював варіант його вбивства, пропонуючи помістити його до підвалу та підірвати там гранату. Також цілеспрямовано стріляв у його напрямку.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, російський сержант бив беззбройного мирного мешканця кулаками по обличчю та прикладом автомата по шиї.

На виконання його наказу інші окупанти позбавили волі місцевого мешканця, одягнули на очі пов’язку та зачинили його у підвалі.

Російський кат-окупант / Фото: Прокуратура Київської області

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia, тобто за відсутності підсудного, місце перебування якого невідоме.

Нагадаємо, колишній російський військовий розповів, що відбувалося у Бучі Київської області у лютому-березні 2022 року. За його словами, "це був справжній жах".

Читайте також: