Бив по голові пістолетом та зґвалтував: під Києвом чоловік жорстоко знущався зі своєї сусідки

У селі Старі Петрівці під Києвом 50-річний чоловік жорстоко знущався із жінки – він бив її по голові пістолетом та зґвалтував.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

"Бив по голові пістолетом, зґвалтував. Мерзотника, який жорстоко знущався із жінки, гарячим слідом затримали поліцейські Київщини. 50-річного ґвалтівника викрили в селі Старі Петрівці, де він і вчинив сексуальне насильство над 40-річною сусідкою", – написав очільник поліції Київщини.

Наразі зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Позиція поліції була і лишається принциповою щодо викриття сексуальних злочинів. Маю надію, що і правосуддя буде до ґвалтівників безжальним", – додав Нєбитов.

Нагадаємо, у Києві знайшли безвісти зниклу 18-річну дівчину. Її шукали два роки.

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