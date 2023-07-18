Бив по голові, а потім душив: під Києвом 33-річний чоловік через ревнощі довів співмешканку до смерті (фото)

35-річна киянка спочатку впала в кому, а потім померла у лікарні під час реанімаційних заходів.

Під Києвом чоловік забив співмешканку до смерті через ревнощі.

Про це повідомляє поліція Київщини.

До поліції зателефонували очевидці та повідомили, що на одній із вулиць селища Пісківка виявили непритомну жінку.

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Як встановили лікарі, потерпіла перебувала у комі. Крім того, в неї були травми голови. Під час реанімаційних заходів у лікарні 35-річна киянка померла.

Того ж дня правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини затримали мешканця села Мигалки.

Вчинене чоловік аргументував ревнощами / Фото: Поліція Київської області

Поліцейські встановили, що 33-річний співмешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав потерпілій кілька ударів руками по голові, а потім почав її душити. Вчинене він аргументував ревнощами.

За фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) слідчі повідомили фігурантові про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка, який декілька років ґвалтував трьох неповнолітніх доньок співмешканки.

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