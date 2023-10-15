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Бив об асфальт та намагався задушити: у Києві чоловік серед вулиці влаштував розправу над котом

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Бив об асфальт та намагався задушити: у Києві чоловік серед вулиці влаштував розправу над котом

Поліція затримала чоловіка, який бив об асфальт безпритульного кота / Фото: Pexels

38-річний чоловік намагався вбити безпритульного кота.

У Києві 15 жовтня поліція затримала неадекватного чоловіка, який намагався вбити безпритульного кота.

Про це передає поліція Києва.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на проспекті Павла Тичини їх сусід б'є безпритульного кота об асфальт та не реагує на прохання зупинись.

На місці події правоохоронці з'ясували, що тварині вдалося втекти від нападника, а місцеві мешканці допомогли встановити номер квартири, в якій проживає зловмисник. Співробітники поліції затримали 38-річного живодера. Наразі слідчі зʼясовують мотиви таких дій.

Зловмисникові загрожує до восьми років в'язниці / © Поліція Києва / Facebook
Зловмисникові загрожує до восьми років в'язниці / Фото: Поліція Києва / Facebook

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. "жорстоке поводження з тваринами". За скоєне зловмисникові загрожує до восьми років в'язниці. Досудове розслідування триває.

У Телеграм-каналі "Київ Оперативний" уточнили, що чоловік кричав, що у нього немає їжі, він безробітний уже три роки і він їсть кішок і пацюків. 

Раніше ми писали, що у Рівненській області 12-річна школярка в Telegram публікувала відео, як знущається з безпритульних котів. Після розголосу справою зайнялась поліція.

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Дата публікації
Перегляди
442
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