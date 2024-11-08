Бив ножем у груди та шию: у Києві чоловік жорстоко розправився з власною дружиною

У Києві поліцейські затримали 42-річного чоловіка за вбивство дружини.

Про випадок повідомили у поліції Києва.

Трагедія сталася у Подільському районі столиці. До правоохоронців від місцевої мешканки надійшла інформація про те, що вночі з квартири сусідів було чутно крики, а зранку вона виявила тіло знайомої без ознак життя.

"Прибувши на місце, правоохоронці виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Встановлено, що вночі чоловік та дружина розпивали алкогольні напої. Між подружжям виник конфлікт на побутовому ґрунті, у результаті чого чоловік кухонним ножем декілька разів ударив жінку в груди та шию. Від отриманих тілесних ушкоджень 42-річна киянка померла на місці", - повідомили у поліції.

Для розшуку та затримання зловмисника оперативникам поліції Києва знадобилося близько двох годин.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на узбіччі дороги у передмісті Одеси виявили мертвого чоловіка із вогнепальним пораненням.

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