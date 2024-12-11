Бив і душив: у Києві чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з собакою

Правоохоронці встановили особу правопорушника і наразі працюють над його затриманням.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження після виявлення у соціальних мережах відео, на якому чоловік жорстоко поводиться зі своїм собакою. На записі видно, як чоловік б’є, наступає та душить тварину під час прогулянки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у м. Києві.

Правоохоронці встановили особу правопорушника і наразі працюють над його затриманням. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Бив собаку

За вчинення такого кримінального правопорушення законодавством передбачено покарання – до трьох років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилось декілька відео, на яких чоловіки, перебуваючи в полі, вкрай жорстоко знущаються над дикими кабанами.