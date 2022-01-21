Бив, ґвалтував, підпалював дівчині волосся: у Києві 62-річного чоловіка арештовано без можливості внесення застави

Тортури над 25-річною дівчиною тривали два дні.

У Києві 62-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 25-річної дівчини та незаконному утриманні проти її волі, взято під варту без можливості внесення застави.

Як виявилось, ґвалтівник уже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, але перший раз йому вдалося вийти під заставу у 40 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося, 18 січня року до поліції надійшло повідомлення про те, що мешканець Києва шляхом обману заманив молоду жінку до свого помешкання, де протягом двох днів утримував проти її волі та ґвалтував.

За свідченнями потерпілої, чоловік застосовував до неї фізичне насильство, душив та підпалював їй волосся.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами підозрюваного вдалося встановити та затримати. Ним виявився 62-річний уродженець м. Умань Черкаської області.

У Дарницькому районному суді Києва нині триває розгляд обвинувального акт стосовно цього самого чоловіка за скоєння аналогічного злочину, в межах якого судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у сумі 40 тисяч гривень, яку останній вніс.

Тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин вчинення злочину.

Нагадаємо, у Києві чоловік зґвалтував п'ятирічну доньку знайомої. Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин.

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